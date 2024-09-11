Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği 9. Ulusal Beydağı Zirve Tırmanışı

Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği 2024 faaliyet programında yer alan Ulusal Beydağı Zirve Tırmanışı bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek.

9. Ulusal Beydağı Zirve Tırmanışı 14-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tahsis edilen otobüsler tırmanışa katılmak isteyenleri Kayseri'den kamp alanına ücretsiz şekilde taşıyacak. Etkinlik, 14 Eylül Cumartesi günü saat 12.00'de Tomarza Cumhuriyet Parkı'nda toplanma ile Tarihi Osmanlı Camii ve Tarihi Kilisenin gezilmesi ile başlayacak. Sporcular aynı gün saat 14.00'da kamp alanına hareket edecek. Kamp çadırlarının kurulumu ve kamp ateşinin yakılmasının ardından sporcular dinlenmeye çekilecek.

Zirve tırmanışı 15 Eylül Pazar günü saat 03.00'da başlayacak. Büyük ve küçük zirve tırmanışlarının yanı sıra orman yürüyüşü de gerçekleştirilecek. Etkinlik boyunca yemek ve çay ikramı yapılırken, katılımın ücretsiz olduğu belirtildi. Ayrıca, katılımcılara, "Kamp alanında ateş tek bir noktada yanacaktır. Başka yerlerde ateş yakılmasına kesinlikle izin verilmeyecektir" uyarısında bulunuldu. - KAYSERİ