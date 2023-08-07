Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mete Gazoz'u Tebrik Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyonluğu elde eden Milli Okçu Mete Gazoz'u tebrik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyonluğu elde eden Milli Okçu Mete Gazoz'u tebrik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye gelerek kampa giren Milli okçu Mete Gazoz ile çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak; "Milli okçumuz Mete Gazoz büyük bir başarıya imza atarak, Almanya'da gerçekleşen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda rakibini yenip, şampiyon oldu. Dünya şampiyonumuz, altın adam Mete Gaüzoz'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesinde bulundu. - KAYSERİ