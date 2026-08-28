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Kayseri ANALİG Beyzbol5 Takımı Türkiye Dördüncüsü Oldu

Kayseri ANALİG Beyzbol5 Takımı Türkiye Dördüncüsü Oldu
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen ANALİG Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası'nda 17 takım mücadele etti. Kayseri'yi temsil eden ANALİG Beyzbol5 Takımı, gösterdiği başarılı performansla Türkiye dördüncüsü oldu. Ankara, İstanbul, Adana gibi illerin takımlarının katıldığı şampiyonada Kayseri ekibi, en başarılı dört takım arasına girerek önemli bir derece elde etti. Bu sonuç, genç sporcuların başarısıyla Kayseri'nin spor alanındaki gururunu artırdı.

Samsun'da düzenlenen ANALİG Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri ANALİG Beyzbol5 Takımı, 17 takım arasında gösterdiği başarılı performansla Türkiye dördüncüsü oldu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen ANALİG Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası sona erdi. Türkiye'nin farklı illerinden 17 takımın katıldığı şampiyonada Kayseri'yi temsil eden ANALİG Beyzbol5 Takımı, başarılı mücadelesiyle Türkiye dördüncülüğünü elde etti. Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Konya, Mardin, Mersin, Samsun, Tokat, Batman, Giresun ve diğer temsilcilerin mücadele ettiği şampiyonada Kayseri ekibi, 17 takım arasında Türkiye'nin en başarılı dört ekibinden biri olmayı başardı. Genç sporcuların elde ettiği bu önemli derece, Kayseri'nin gençler kategorisindeki spor başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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