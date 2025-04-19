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Kayseri Belediyesi Amatör Sporlara 27 Milyon Lira Destek Sağladı

Kayseri Belediyesi Amatör Sporlara 27 Milyon Lira Destek Sağladı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, amatör sporlar ve sporculara 6 yılda 27 milyon liralık destek sundu. Spor AŞ aracılığıyla yapılan nakdi yardımlar ve malzeme desteği her yıl devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 yılda amatör sporlar ve sporculara 27 milyon lirayı aşkın destekte bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bünyesinde hizmet veren Spor AŞ ile amatör sporlar ve sporcuya nakdi yardımların yanı sıra malzeme desteğinde bulunmayada devam ediyor.

Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da amatör sporlara malzeme desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, 17 Nisan Perşembe günü tören eşliğinde spor malzemelerini kulüplere teslim etti.

Söz konusu destekle Büyükşehir Belediyesinin amatör sporlara 6 yıllık süreçte 27 milyon 95 bin 350 lira destek sağladı.

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Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Spor
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