Kayseri Atletikspor, Süper Amatör Küme'ye Galibiyetle Başladı
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 1. haftasında Kayseri Atletikspor, rakibi Erciyes Esen Makina FK'yi Ali Ateşin attığı golle 1-0 yenerek yeni sezona 3 puanla başladı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ali Yıldız, Dilber Sıla Başıaçık, Efe Çağatay Koku
Erciyes Esen Makina FK: Yusuf Karamanoğulları, Hüseyin Aydın, Deniz Yıldırım, Mehmet Doğru, Mert Arısoy, Ömer Kaya, Selim Yağmur, Latif Aydemir, Haki Özer, Hasan Emre Göltaş, Emre Fındık
Kayseri Atletikspor: Ali Özdoğan, Mert Ali Yıldız, Bahadır Sarıçiçek, Yusuf Tolu, Emre Ateş, Emre Tunahan Gürbüz, Armağan Malik Çelik, Muhsin Gürhan, Ali Ateş, Suha Çetin, Emre Can Akkaya
Gol: Ali Ateş (dk. 32) (Kayseri Atletikspor) - KAYSERİ