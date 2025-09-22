Haberler

Kayseri Atletikspor, Süper Amatör Küme'ye Galibiyetle Başladı

Kayseri Atletikspor, Süper Amatör Küme'ye Galibiyetle Başladı
Güncelleme:
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 1. haftasında Kayseri Atletikspor, Erciyes Esen Makina FK'yi 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Golü Ali Ateş kaydetti.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 1. haftasında Kayseri Atletikspor, rakibi Erciyes Esen Makina FK'yi Ali Ateşin attığı golle 1-0 yenerek yeni sezona 3 puanla başladı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ali Yıldız, Dilber Sıla Başıaçık, Efe Çağatay Koku

Erciyes Esen Makina FK: Yusuf Karamanoğulları, Hüseyin Aydın, Deniz Yıldırım, Mehmet Doğru, Mert Arısoy, Ömer Kaya, Selim Yağmur, Latif Aydemir, Haki Özer, Hasan Emre Göltaş, Emre Fındık

Kayseri Atletikspor: Ali Özdoğan, Mert Ali Yıldız, Bahadır Sarıçiçek, Yusuf Tolu, Emre Ateş, Emre Tunahan Gürbüz, Armağan Malik Çelik, Muhsin Gürhan, Ali Ateş, Suha Çetin, Emre Can Akkaya

Gol: Ali Ateş (dk. 32) (Kayseri Atletikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
