Kayseri Atletikspor Liderliğe Yükseldi
Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Atletikspor, ligin 10. haftasında Amaratspor'u 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Goller Bahadır Sarıçiçek, Armağan Malik Çelik ve Emre Ateş'ten geldi.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Atletikspor ligin 10.haftasında Amaratspor'u 4-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Mavi beyazlılar Döğerspor'un mağlup olması ile yeniden liderliğe yükseldi.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Burhan Başpınar, Umut Enes Kaya
Kayseri Atletikspor: Ali Özdoğan, Bahadır Sarıçiçek, Yusuf Tolu, Emre Ateş, Emre Tunahan Gürbüz, Ali Ateş, (Batuhan Hidayetoğlu dk.67), Süha Çetin, (Berkay Dursun dk.75), Buğrahan Çiçek, (Armağan Malik Çelik dk.60), Emin Burak Dursun, Uğur Taşpınar, (Gökden Gökdemir dk.75), Furkan Batar, (Doğukan Kılıç dk.60)
Amaratspor: Muhammed Ali Özgen, (Enes Binici dk.67), Ramazan Emre Mezgitli, Engin Üçel, Bünyamin Yüce, Yusuf Eroğlu, İsmail Aydoğdu, (Samet Mermer dk.73), Umut Üçel, Behçet Ekinci, (Buğrahan Duğan dk.56), Ali Öztürk, (Abdurrahim Çopur dk.67), Eren Torbalı, (Egemen Polat dk.73), İsmail Efe
Goller: Bahadır Sarıçiçek (dk.30), Armağan Malik Çelik (dk.61 ve dk. 72), Emre Ateş (dk.71) (Kayseri Atletikspor) - KAYSERİ