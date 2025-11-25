Haberler

Kayseri Atletikspor Liderliğe Yükseldi

Kayseri Atletikspor Liderliğe Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Atletikspor, ligin 10. haftasında Amaratspor'u 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Goller Bahadır Sarıçiçek, Armağan Malik Çelik ve Emre Ateş'ten geldi.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Atletikspor ligin 10.haftasında Amaratspor'u 4-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Mavi beyazlılar Döğerspor'un mağlup olması ile yeniden liderliğe yükseldi.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Burhan Başpınar, Umut Enes Kaya

Kayseri Atletikspor: Ali Özdoğan, Bahadır Sarıçiçek, Yusuf Tolu, Emre Ateş, Emre Tunahan Gürbüz, Ali Ateş, (Batuhan Hidayetoğlu dk.67), Süha Çetin, (Berkay Dursun dk.75), Buğrahan Çiçek, (Armağan Malik Çelik dk.60), Emin Burak Dursun, Uğur Taşpınar, (Gökden Gökdemir dk.75), Furkan Batar, (Doğukan Kılıç dk.60)

Amaratspor: Muhammed Ali Özgen, (Enes Binici dk.67), Ramazan Emre Mezgitli, Engin Üçel, Bünyamin Yüce, Yusuf Eroğlu, İsmail Aydoğdu, (Samet Mermer dk.73), Umut Üçel, Behçet Ekinci, (Buğrahan Duğan dk.56), Ali Öztürk, (Abdurrahim Çopur dk.67), Eren Torbalı, (Egemen Polat dk.73), İsmail Efe

Goller: Bahadır Sarıçiçek (dk.30), Armağan Malik Çelik (dk.61 ve dk. 72), Emre Ateş (dk.71) (Kayseri Atletikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.