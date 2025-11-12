Haberler

Kayseri Atletikspor, İlk Yenilgisini Aldı

Güncelleme:
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kayseri Atletikspor, Hacılar Erciyesspor'a 2-1 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini yaşadı. Takım, 8 maçta 7 galibiyetle liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme lideri Kayseri Atletikspor ilk kez kaybetti. Mavi-beyazlılar, Argıncık Stadı 2 Nolu Saha'da oynanan maçta Hacılar Erciyesspor'aa 2-1 mağlup oldu. Bu sezon ligde ilk mağlubiyetini alan Kayseri Atletikspor 21 puanda kaldı. Geride kalan 8 hafta sonunda oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Kayseri Atletikspor, 22 puan ile liderlik koltuğunda yer alıyor. Atletikspor, oynadığı 8 maçta rakip filelere 31 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.

Mavi-beyazlılar ligin 9. haftasında Pazar günü rakibi Kayseri Şekerspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
