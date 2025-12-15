Haberler

Kayseri Atletikspor zirve yarışında hata yapmadı

Süper Amatör Küme'de ligin 13. haftasında Kayseri Atletikspor, rakibi Döğerspor'u 2-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü. Gollerini Ali Ateş ve Buğrahan Çiçek ile kaydetti.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 13. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Kayseri Atletikspor rakibi Döğerspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ebu Talha Rasim Köse, Furkan Koç, Umut Enes Kaya

Kayseri Atletikspor: Ali Özdoğan, Yusuf Tolu, Emre Tunahan Gürbüz, Armağan Malik Çelik (Furkan Batar dk. 78), Emin Burak Dursun, Ali Ateş (Selim Yağmur dk. 81), Emre Ateş, Suha Çetin (Alperen Güler dk. 67), Doğukan Kılıç (Buğrahan Çiçek dk. 81), Uğur Taşpınar, Ahmet Özdemir (Bahadır Sarıçiçek dk. 81)

Döğerspor: Batuhan Kaya, Mustafa Erdoğan, Melih Faruk Demir (Yakup Can Yazgan dk. 35), Resul Ekrem Turhan, Ayvaz Koç (Süleyman Yasa dk. 55), Ali Avcı, Erkan Kapar (Onur Han Ünal dk. 55), Efe Samet Şahin (Hakan Albayrak dk. 46), Yusuf Aydoğdu (Mehmet Ali Öncü dk. 79), Oğuzhan Yalçın, Turgay Aydoğan

Goller: Ali Ateş (dk. 42), Buğrahan Çiçek (dk. 90+6) (Kayseri Atletikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

