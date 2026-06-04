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Kayseri ASKF'de Olağan Genel Kurul heyecanı

Kayseri ASKF'de Olağan Genel Kurul heyecanı
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Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, 19 Haziran 2026'da Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacağını duyurdu. Toplantı Sümer Amatör Evi'nde gerçekleşecek.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından yapılan duyuruda 19 Haziran 2026 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacağı bildirildi.

Kayseri ASKF Olağan Genel Kurulu 19 Haziran Cuma günü saat 17.00'de Sümer Amatör Evi'nde yapılacak. Genel kurul çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 26 Haziran 2026 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacak. Olağan Genel Kurul gündemi ise açılış ve yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, divan heyetinin teşekkülü, Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve oylanması, tüzük değişikliğin yapılması, dilek ve temenniler, kapanış şeklinde olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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