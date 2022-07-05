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Kayseri 1. Amatör Küme play-off: Gazi Osman Paşaspor: 2Akkışla Gençlikspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri 1. Amatör Küme play-off: Gazi Osman Paşaspor: 2Akkışla Gençlikspor: 1

Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off maçında Gazi Osman Paşaspor 1-0 geriye düştüğü maçta Akkışla Gençlikspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Amatör Küme'ye yükseldi.

Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off maçında Gazi Osman Paşaspor 1-0 geriye düştüğü maçta Akkışla Gençlikspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Amatör Küme'ye yükseldi.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Keğin, Erkan Kırçıl, Yusuf Uğurlu

Gazi Osman Paşaspor: Yaşar Şener, Efekan Korkmaz, Adem Karataş, (Dk.65 Mustafa Kozan), Abdulkerim Sain, Ahmet Sürmeli, Cengiz Çay, Hasan Doğan, (Dk.90+4 Engin Gezgin), Hakan Yılmaz, (Dk.90+4 Çetin Çay), Semihcan Gül, (Dk.90+2 Emre Doğan,), Emrecan Tepedaş, Silvan Gezer (Dk.65 Mustafa Gezgin)

Akkışla Gençlikspor: Ömer Poyraz, Tuğrul Kelek, Yakup Aslan, Önder Şen Mehmet Bekar, Mustafa Kaan Demirbaş, A.Samed Yılmaz, Mehmet Ferhat Dost, Hakan Daşdemir, Emre Ağırbaş, Sefa Tekelek (Dk.71 Zeki Saltık)

Goller: Dk.67 Emrecan Tepedaş, Dk.86 Mustafa Gezgin (Gazi Osman Paşaspor), Dk.35 Ferhat Dost (Akkışla Gençlikspor) - KAYSERİ

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