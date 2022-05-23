Kayseri 1. Amatör Küme : Makfitspor: 5 Belsinspor: 1 - Haberler

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Kayseri 1. Amatör Küme : Makfitspor: 5 Belsinspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri 1. Amatör Küme : Makfitspor: 5 Belsinspor: 1

Kayseri 1. Amatör küme takımlarından Makfitspor, bu hafta oynadığı Belsinspor maçını farklı kazandı.

Kayseri 1. Amatör küme takımlarından Makfitspor, bu hafta oynadığı Belsinspor maçını farklı kazandı.

Kayseri 1. Amatör Küme E grubu maçında Makfitspor ile Belsinspor karşılaştı. Argıncık stadında oynanan maçta 1-0 geriye düşen Makfit, müsabakadan 5-1'lik farklı bir skorla kazandı. Belsinspor 20. dakikada Berkan Kaya'nın attığı golle 1-0 öne geçerken daha sonra oyuna ağırlığını koyan E Grubu lideri Makfit, önce beraberliği sağladı ardından da öne geçti. Makfitspor'a galibiyeti getiren golleri 38, 55, 62 ve 84. dakikalarda Ömer Bozkuş atarken, 74. dakikada da Emrah Demir kaydetti.

Farklı galibiyet sonrasında Makfitspor ligdeki 9. galibiyetini alarak puanını 27'ye yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri, Spor, Haberler

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