Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Kayseri Simya Koleji: 5 Güneşli Gençlikspor: 0 - Haberler

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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Kayseri Simya Koleji: 5 Güneşli Gençlikspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Kayseri Simya Koleji: 5 Güneşli Gençlikspor: 0

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda ligin son maçında Kayseri Simya Koleji, rakibi Güneşli Gençlikspor'u farklı mağlup ederek Play-Off oynamaya hak kazandı.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda ligin son maçında Kayseri Simya Koleji, rakibi Güneşli Gençlikspor'u farklı mağlup ederek Play-Off oynamaya hak kazandı.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Erol Eroğlu, Mehmet Samet Arpacıktaş, Kazım Enes Cona

Kayseri Simya Koleji: Fehim Çakmak, Kadir Yılmaz, Yasin Dumlu, Umut Akyol, Halil Eren, Abdurrahim Çopur, Tugay Taşoluk, İsmail Aydoğdu, Ahmet Köksal, Kadir Aras, (Dk.65 Deniz Karavelioğlu), Tahsin Erarslan

Güneşli Gençlikspor: Anıl Demiral, Rıfat Demirbilek, Kerim Kudak, Mert Hakan, Şükrü Yargılı, Furkan Özkara, Evren Özer, Gazi Öztürk, Erhan Altuntaş, Mahmut Kural, Yüksel Çağlıkasap

Goller: Tahsin Erarslan (2), Kadir Aras (2), Deniz Karavelioğlu (Kayseri Simya Koleji) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Erkilet Güneşli Kayseri Spor Haberler

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