Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Kayseri Simya Koleji: 5 Güneşli Gençlikspor: 0 Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda ligin son maçında Kayseri Simya Koleji, rakibi Güneşli Gençlikspor'u farklı mağlup ederek Play-Off oynamaya hak kazandı. Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda ligin son maçında Kayseri Simya Koleji, rakibi Güneşli Gençlikspor'u farklı mağlup ederek Play-Off oynamaya hak kazandı. Stat: Erkilet Stadı Hakemler: Erol Eroğlu, Mehmet Samet Arpacıktaş, Kazım Enes Cona Kayseri Simya Koleji: Fehim Çakmak, Kadir Yılmaz, Yasin Dumlu, Umut Akyol, Halil Eren, Abdurrahim Çopur, Tugay Taşoluk, İsmail Aydoğdu, Ahmet Köksal, Kadir Aras, (Dk.65 Deniz Karavelioğlu), Tahsin Erarslan Güneşli Gençlikspor: Anıl Demiral, Rıfat Demirbilek, Kerim Kudak, Mert Hakan, Şükrü Yargılı, Furkan Özkara, Evren Özer, Gazi Öztürk, Erhan Altuntaş, Mahmut Kural, Yüksel Çağlıkasap Goller: Tahsin Erarslan (2), Kadir Aras (2), Deniz Karavelioğlu (Kayseri Simya Koleji) - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Erkilet Güneşli Kayseri Spor Haberler

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