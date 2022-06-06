Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu - Haberler

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu Kayseri 1.Amatör Küme A Grubunda Güneşli Gençlikspor, oynadığı maçta Erciyes İdmangücü'nü 4-1 mağlup etti. Kayseri 1.Amatör Küme A Grubunda Güneşli Gençlikspor, oynadığı maçta Erciyes İdmangücü'nü 4-1 mağlup etti. Stat: Vali Muammer Güler Stadı Hakemler: Erkan Kırçıl, Yakup Aksoy, Hamza Yıldız Güneşli Gençlikspor: Anıl Demiral, Rıfat Demirbilek, Oğuzhan Onat, Kerim Kudak, Emre Yılmaz, Mert Hakan, Sabit Demir, (Mahmut Kudak dk.80), Şükrü Yapgu (Ahmet Furkan dk.65), Furkan Özkara, (Halil İbrahim dk.50), Yalçın Kayabaşı (Yüksel Çağlıkasap dk.80), Emrah Özel Erciyes İdmangücü: Ali Samed, Emre Önal, Yüksel Çökelik, Tufan Vardar, Hasan Açık, Nusret Öcalan, Hamdi Samet, Mehmet Doğan, Zişan Tayyip Sağlamer, Sedat Mert, Saffan Karasu Goller: Sabit Temir (dk.45+3), Mert Hakan Korkmaz (dk.55), Yalçın Kayabaşı (dk.73), Emre Yılmaz (dk.86 pen.) (Güneşli Gençlikspor), Saffan Karasu (dk.15) (Erciyes İdmangücü) Kırmızı Kart: Zişan Tayyip Sağlamer (dk.88) (Erciyes İdmangücü) - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Emre Yılmaz Erciyes Güneşli Kayseri Spor Haberler

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