Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu - Haberler

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme A Grubunda haftanın önemli maçında lider Gazi Osman Paşaspor, rakibi İsmail Okumuş FK'yi kaptan Emrecan Tepedaş'ın son dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek 8'de 8 yaptı. Ligin ilk yarısını namağlup olarak tamamlayan Gazi Osman Paşaspor ikinci yarı öncesi büyük avantaj sağladı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Otyakmaz xx, Serkan Yıldırım xx, Murat Ahi xx

Gaziosmanpaşaspor: Yaşar Şener xx, Efekan Korkmaz xx, (Adem Karataş dk.90 ?),Musa Örüş xx, Ahmet Sürmeli xx, Abdulkerim Sain xxx, Cengiz Çay xxx, Hasan Doğan xx, (Hasan Yılmaz dk.90 ?), Mustafa Kozan xx, (Emre Doğan dk.72 x), Silvan Gezer xx, (Mustafa Gezgin dk.72 x), Semihcan Gül xx, (Engin Gezgin dk.90 ?), Emrecan Tepedaş xxx

İsmail Okumuş FK: Fırat Ayçiçek xx, Engin Üçel xx, Alihan Koçer xx, Samed Koçyiğit xx, Muhammet Raşit Kılıç xx, (Mehmet Yavuz dk.90 ?), Yusuf Soysal xx, (Yusuf Şengül dk.65 x), Mücahit Mehmet xx, Eren Muslu xx, Hüseyin Çakır xx, Furkan Karakaya xx, Metin Titiz xx, (Recep Tayyip Fidan dk.85 ?)

Gol: Emrecan Tepedaş (dk.90+1) (Gaziosmanpaşaspor) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor