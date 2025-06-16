Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer Alanyaspor'a Veda Etti

Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer Alanyaspor'a Veda Etti
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Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İstanbul Beykoz Kaymakamlığı'na atanmasının ardından Alanyaspor'a veda ziyaretinde bulundu. Ürkmezer, Alanyaspor ile yapılan ortak projeleri vurguladı ve kulübe başarılar diledi.

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İstanbul Beykoz Kaymakamlığı'na atanmasının ardından Alanya spor'a veda ziyaretinde bulundu.

Alanya'da 5 yıllık görev süresini tamamlayan ve son kaymakamlar kararnamesi ile İstanbul Beykoz Kaymakamlığı'na atanan Dr. Fatih Ürkmezer Alanya spor'a veda ziyaretinde bulundu. Alanya spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulunun karşıladığı Kaymakam Ürkmezer, Alanya spor ile Alanya Kaymakamlığı'nın spor alanında birçok ortak projeye imza attığını belirtti. İlçede spor adına bir çalışma yapıldığında Alanyaspor'un kesinlikle içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Ürkmezer, Alanyaspor'un sadece futbol değil, birçok branşta da sporu geliştirdiğini söyledi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Dr. Fatih Ürkmezer'e yeni görev yerinde başarılar dileyerek, 5 yıllık görev süresince Alanyaspor'a ve ilçeye yaptığı katkılardan dolayı Ürkmezer'e teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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