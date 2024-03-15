Üye Girişi
Haberler

Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası Erzurum'da Tamamlandı

Güncelleme:

Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da tamamlandı. Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona 18 ilden 184 sporcu katıldı. Hakkari, 3 bin 379 puanla Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da tamamlandı.

Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde gerçekleştirilen, 18 ilden 184 sporcunun katıldığı organizasyon iki gün sürdü.

Müsabakalarda 3 bin 379 puan toplayan Hakkari, Türkiye şampiyonu oldu. Organizasyonda, 3 bin 190 puanla Bolu 2'nci, 2 bin 361 puanla da Muş 3'üncü sırada yer aldı.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Yıldırım ve Sedat Bilge, Disiplin Kurulu Başkanı Cafer Nuroğlu, antrenörler ve diğer katılımcılar tarafından verildi.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

20 yaş üstü erkekler

1- Yusuf Emre Fırat

2- Amed Oğlağo

3- Eyüp Güler

20 yaş üstü kadınlar

1- Şennur Kartal

2- Mine Kılıç

3- Seher Kaçmaz

20 yaş altı erkekler

1- Abdullah Yılmaz

2- Civan Karaman

3- Sait Muhammed Soyak

20 yaş altı kadınlar

1- Rabia Akyol

2- Zülfiye Soyaslan

3- İrem Dursun

18 yaş altı erkekler

1- Amar Botan Çiçek

2- Ali İhsan Koca

3- Abdulsamed Yılmaz

18 yaş altı kadınlar

1- Betül Aktaş

2- Sedanur Taşçı

3- Şilan Yılmaz

16 yaş altı erkekler

1- Mehmet Sefa Ertaş

2- Arda Ertaş

3- Bulut Meral

16 yaş altı kızlar

1- Havvanur Eskikan

2- Büşra Demirdaşlı

3- Rabia Neval Tekin

14 yaş altı erkekler

1- Hüseyin Eren Yıldız

2- Yusuf Elveren

3- Mertcan Dönmez

14 yaş altı kızlar

1- Elif Özer

2- Beyza Dökmetaş

3- Jinda Kameri

13 yaş altı erkekler

1- Necati Ata

2- Muhammed Emir Batak

3- Muhammed Han

13 yaş altı kızlar

1- Ayşegül Baltan

2- Azra Nur Yurt

3- Melike Özusta

12 yaş altı erkekler

1- Ahmet Yasin Oğlağa

2- Süleyman Gök

3- Berat Demir

12 yaş altı kızlar

1- Zeynep Turgut

2- Rabia Sarsılmaz

3- Esmanur Olca

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Kayak Federasyonu Kandilli Türkiye Hakkari Erzurum Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Safiye Kesgin kimdir? CHP Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkan Adayı Safiye Kesgin kaç yaşında, nereli? Semih Yıldırım kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Yenişehir Belediye Başkan adayı Semih Yıldırım kaç yaşında, nereli? Cengiz Bölek kimdir? Memleket Partisi Ordu Korgan Belediye Başkan Adayı Cengiz Bölek kaç yaşında, nereli? Kenan Peker kimdir? AK Parti Mersin- Yenişehir Belediye Başkan adayı Kenan Peker kaç yaşında, nereli? Mehmet Erdem kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Sur Belediye Başkan adayı Mehmet Erdem kaç yaşında, nereli? Servet Mutlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Silvan Belediye Başkan adayı Servet Mutlu kaç yaşında, nereli? Erol Mengüç kimdir? CHP Hatay Altınözü Belediye Başkan Adayı Erol Mengüç kaç yaşında, nereli? Servet Mutlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Lice Belediye Başkan adayı Servet Mutlu kaç yaşında, nereli? Kazım Kurt kimdir? CHP Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Kazım Kurt kaç yaşında, nereli? Ali Öz kimdir? AK Parti Mersin- Toroslar Belediye Başkan adayı Ali Öz kaç yaşında, nereli? Abdulhakim Eraslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kulp Belediye Başkan adayı Abdulhakim Eraslan kaç yaşında, nereli? Kadir Berat Özkaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kocaköy Belediye Başkan adayı Kadir Berat Özkaya kaç yaşında, nereli? Hasan Ünal kimdir? CHP Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkan Adayı Hasan Ünal kaç yaşında, nereli? Fatih Akgören kimdir? Zafer Partisi Denizli Sarayköy Belediye Başkan Adayı Fatih Akgören kaç yaşında, nereli? Mahmud Yahya Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kayapınar Belediye Başkan adayı Mahmud Yahya Kılıç kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title