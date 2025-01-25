Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Refahiye'de Düzenlenecek
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 01-02 Şubat 2025 tarihlerinde Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası düzenlenecek. Şampiyona, Refahiye Dumanlı Yaylası İzcilik Kamp Merkezinde gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katılacak.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 01-02 Şubat 2025 tarihlerinde Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.
Refahiye Dumanlı Yaylası İzcilik Kamp Merkezinde gerçekleştirilecek olan şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katılacak. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor