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Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Refahiye'de Düzenlenecek

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Refahiye'de Düzenlenecek
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 01-02 Şubat 2025 tarihlerinde Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası düzenlenecek. Şampiyona, Refahiye Dumanlı Yaylası İzcilik Kamp Merkezinde gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katılacak.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 01-02 Şubat 2025 tarihlerinde Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.

Refahiye Dumanlı Yaylası İzcilik Kamp Merkezinde gerçekleştirilecek olan şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katılacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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