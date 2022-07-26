Kaya Muzaffer Ilıcak, Hatay BŞB Başkanı Lütfü Savaş'a kitaplarını hediye etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaya Muzaffer Ilıcak, Hatay BŞB Başkanı Lütfü Savaş'a kitaplarını hediye etti

Kaya Muzaffer Ilıcak, Hatay BŞB Başkanı Lütfü Savaş'a kitaplarını hediye etti

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF), Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Kurucu Başkanı ve Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF), Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Kurucu Başkanı ve Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a, 'Uyuşturucuyla Mücadelede Tek Yol Spor' ve 'Karakuşak Köşe Yazıları' adlı kitaplarını hediye etti.

DUMESF, Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Kurucu Başkanı ve THMAF Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Hatay'ın anavatana katılışının 83. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 11. Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası'nda, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile bir araya geldi.

Kaya Muzaffer Ilıcak, Başkan Savaş'a; 'Uyuşturucuyla Mücadelede Tek Yol Spor' ve 'Karakuşak Köşe Yazıları' kitaplarını hediye etti.

Ilıcak, 'Uyuşturucuyla Mücadelede Tek Yol Spor' kitabında; sporun bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynadığına dikkat çekerken, 'Karakuşak Köşe Yazıları' adlı kitabında ise 2003-2009 yılları arasında kaleme aldığı köşe yazılarına değiniyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Muzaffer Ilıcak Lütfü Savaş Hatay Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title