Katar, Dünya Kupası Biletini Kazandı

Dünya Kupası Asya Elemeleri 4. turu A Grubu'nda Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 yenerek grubu lider tamamladı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Karşılaşmayı Bualem Huhi ve Pedro Miguel'in golleriyle 2-1 kazanan Katar, grubu 4 puanla lider tamamladı ve 2026 FIFA Dünya Kupası biletini aldı.

Katar, ev sahibi olduğu 2022 Dünya Kupası'nda katılmış ve 2023 yılında ise Asya Kupası'nı kazanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Spor
