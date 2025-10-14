Katar, Dünya Kupası Biletini Kazandı
Dünya Kupası Asya Elemeleri 4. turu A Grubu'nda Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 yenerek grubu lider tamamladı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
Dünya Kupası Asya Elemeleri 4. turu A Grubu 2. haftasında Katar, sahasında ağırladığı Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 yenerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
Karşılaşmayı Bualem Huhi ve Pedro Miguel'in golleriyle 2-1 kazanan Katar, grubu 4 puanla lider tamamladı ve 2026 FIFA Dünya Kupası biletini aldı.
Katar, ev sahibi olduğu 2022 Dünya Kupası'nda katılmış ve 2023 yılında ise Asya Kupası'nı kazanmıştı.
Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Spor