Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kadın taraftara yönelik taciz anını yansıtan görüntü eski çıktı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda taraftarların, kadın taraftarın göğsüne dokunarak taciz ettiği anlara ait video sosyal medyada gündem oldu. Ancak görüntülerin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın final maçından sonra çekildiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda, Katar'da devam eden Dünya Kupası maçı sonrası galibiyet kutlamaları sırasında taraftarların, bluzuna açan kadın taraftarı taciz ettiği anlara ait görüntüler yer aldığı öne sürüldü.

Kadın taraftara yönelik taciz anını yansıttığı iddiasıyla paylaşılan görüntü, birçok kişi tarafından paylaşıldı ve bazı haber sitelerinde yer aldı.

Görüntü, 11 Temmuz 2021 tarihinde oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası final maçının sonrasında kaydedilmiş. Videoda İtalya bayraklarının olduğu göze çarpıyor. Ancak İtalya Katar 2022 Dünya Kupası'nda yer almadı.