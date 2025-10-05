Kastamonuspor, İskenderunspor'a 2-0 Mağlup Oldu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Kastamonuspor, İskenderunspor'a evinde 2-0 yenildi. İskenderunspor'un gollerini Mohamed Khalil ve Erdem Can Polat kaydetti.
Hakemler: Melih Aldemir, Cihat Sevi, Barış Sun
Kastamonuspor: Yavuz Aygün, Sakıb Aytaç, Oğuz Ceylan (Gürkan Başkan dk. 88), Mustafa Arda Kartal, Umut Uzun, İbrahim Halil Talay, B Batuhan Günaldı, Erdem Dikbasan (Ahmet Yazar dk. 62 (Mert Çalışkan dk. 88)), Yasin Başaytaç (İsmail Güven dk. 62), Hasan Ayaroğlu (Kadir Ari dk. 73), Mertan Öztürk
İskenderunspor: Cengizhan Şarli, Ulaş Zengin, Mustafa Kapı (Deniz Erdogan dk. 41), Hüseyin Biler, Koray Uzun, Ulaş Yılmaz, Berat Yılmaz ( Erdem Can Polat dk. 71), Kerem Kurşun, Birkan öksüz, Mohamed Khalil (Erbay Eker dk. 71), Enes Şahin (Muhammed Özkan dk. 90+3)
Goller: Mohamed Khalil (dk. 43), Erdem Can Polat (dk. 90+6) (İskenderunspor)
Sarı kartlar: Oğuz Ceylan, Yasin Başaytaç, İbrahim Halil Talay, Umut Uzun, İsmail Güven (Kastamonuspor), Ulaş Zengin (İskenderunspor) - KASTAMONU