Kastamonuspor, İskenderunspor'a 2-0 Mağlup Oldu

Kastamonuspor, İskenderunspor'a 2-0 Mağlup Oldu
Güncelleme:
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Kastamonuspor, İskenderunspor'a evinde 2-0 yenildi. İskenderunspor'un gollerini Mohamed Khalil ve Erdem Can Polat kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Kastamonuspor, konuk ettiği İskenderunspor'a 2-0 mağlup oldu.

Hakemler: Melih Aldemir, Cihat Sevi, Barış Sun

Kastamonuspor: Yavuz Aygün, Sakıb Aytaç, Oğuz Ceylan (Gürkan Başkan dk. 88), Mustafa Arda Kartal, Umut Uzun, İbrahim Halil Talay, B Batuhan Günaldı, Erdem Dikbasan (Ahmet Yazar dk. 62 (Mert Çalışkan dk. 88)), Yasin Başaytaç (İsmail Güven dk. 62), Hasan Ayaroğlu (Kadir Ari dk. 73), Mertan Öztürk

İskenderunspor: Cengizhan Şarli, Ulaş Zengin, Mustafa Kapı (Deniz Erdogan dk. 41), Hüseyin Biler, Koray Uzun, Ulaş Yılmaz, Berat Yılmaz ( Erdem Can Polat dk. 71), Kerem Kurşun, Birkan öksüz, Mohamed Khalil (Erbay Eker dk. 71), Enes Şahin (Muhammed Özkan dk. 90+3)

Goller: Mohamed Khalil (dk. 43), Erdem Can Polat (dk. 90+6) (İskenderunspor)

Sarı kartlar: Oğuz Ceylan, Yasin Başaytaç, İbrahim Halil Talay, Umut Uzun, İsmail Güven (Kastamonuspor), Ulaş Zengin (İskenderunspor) - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
