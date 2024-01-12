Kastamonuspor, Etimesgut Belediyespor maçıyla ikinci devreye galibiyetle başlamak istiyor

Ligin ilk devresini en yakın rakiplerinin 7 puan önünde tamamlayan Kastamonuspor, kendi sahasında karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçıyla ikinci devreye de galibiyetle başlamak istiyor. Takıma birçok takviyede bulunan Kastamonuspor, Etimesgut'u özellikle kanatlardan vurmayı planlıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin ilk devresini en yakın takipçisi Iğdır Futbol Kulübü ve Amedspor'un 7 puan önünde lider olarak tamamlayan GMG Kastamonuspor, ikinci devre hazırlıklarını da devam ettiriyor. Devre arasında Antalya'da kampa giren ve takıma birçok oyuncu takviyesinde bulunan Kastamonuspor, Kastamonu'ya dönüş yaparak İsmail Dikmenli Spor Tesisleri'nde ikinci devre hazırlıklarını sürdürdü. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan fakat istediği sonuçları alamayan Etimesgut Belediyespor ile Pazar günü Gazi Stadyumu'nda kendi seyircisi önünde saat 14.00'da karşılaşacak olan Kastamonuspor, ikinci devreye de galibiyetle başlamak istiyor. Bu sebeple özellikle Etimesgut Belediyespor'u kanat organizasyonlarıyla defansı açmayı planlayan Kastamonuspor, karşılaşmadan galibiyet çıkartarak yeni transferleriyle de rakiplerine gözdağı vermek istiyor.

Oldukça hırslı ve çekişmeli geçen antrenmanlarda yeni transferlerle forma kapma yarışının da başladığı Kastamonuspor'da teknik heyet ve yönetiminde yüzlerinin güldüğü görüldü.

Levent Eriş: "Yoğun bir tempoda geçecek olan ikinci devreye hazırlıklıyız"

Şehrin beklentilerinin olduğunu ve bunu gerçekleştireceklerine inandıklarını söyleyen Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, "Ligin ikinci devresinde birbirinden değerli, müthiş takımlar yine sahne alacak. Takımlar takviyeler yaptılar, eksik olan bölgelere oyuncular aldılar, hedeflerini bir kez daha gözden geçirdiler. Bu 20 günlük sürede toparlanma şansı elde ettiler. Bazıları hoca değişikliğine gittiler. Zaten çok zorlu olan bir ligde daha zorlu bir lig bekliyor. Şampiyonluk mücadelesi veren, kümede kalma mücadelesi veren, Play-Off mücadelesi veren; yoğun bir tempoda dönem geçecek. Biz bunların hepsine hazırlıklıyız. Hepsiyle gerçekten mücadele edebilecek kadar kaliteli bir takımız. İlk devresi itibariyle son derece başarılı geçen bir süreçti. İlk devreyi tamamen unutup yeni bir sayfa açan, bütün takımların sıfır puanda olduğu bir döneme başlayacağız gibi düşünüyoruz. Bu ligde alabildiğimiz en yüksek puanı almak istiyoruz. Hayallerimiz var. Beklentilerimiz var. Şehrimizin hayalleri var. Taraftarımızın beklentileri var. Biz bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Biz de kendimize uygun takviyeler yaptık. Bu ligin çok değerli oyuncularını aldık. Üst ligden de oyuncu aldık. Eksik olan bölgelerimize, ihtiyacımız olan bölümlerde kullanabileceğimiz çok değerli evlatlarımızı takviye ettik. Hepsinin bize katkısının sonuna kadar iyi olacağını düşünüyorduk. Zaten çok iyi bir aileydik. Bu ailenin devam etmesi için tüm çabayı göstererek sene sonunda da istediğimiz amaca ulaşmayı arzu ediyoruz" dedi.

"Etimesgut maçıyla birlikte ikinci yarıya iyi başlamak hedefindeyiz"

Etimesgut Belediyespor maçıyla ikinci yarıya iyi başlamak istediklerini belirten Eriş, "Etimesgut sezona şampiyonluk hayaliyle başlayan bir takımdı. Fakat ilk devre onlar için istenilen seviyede geçmedi ama çok tecrübeli oyuncuların olduğu bir takım. Ligin ikinci devresine onlar da çok iyi başlamak istiyorlar. Her zaman ilk maçlar ve son maçlar zor olur. Zor bir müsabaka bizi bekliyor. Biz, Etimesgut maçıyla birlikte ikinci yarıya iyi başlamak hedefindeyiz. Rakibimizin kim olduğunu değerlendirmeden, rakiplerimi ne küçülterek ne de büyüterek, hepsine eşit mesafede saygı duyarak devam etmek istiyoruz. Bunu başarmak için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Etimesgut iyi takım. Saha ve zemin şartları istediğimiz gibi olursa galibiyetle başlamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

"Biz, hep kazanmak için oynayan tarafız"

İkinci devrede kendilerine karşı takımların oyunu tutarak daraltmak isteyeceklerini ve buna karşı da tedbirler aldıklarını ifade eden Eriş, "Dünyada birçok takımın oynadığı oyun düzenini biz sahanın içinde birkaç kez değiştirmeye, oyunun ve skorun durumunu takip ederek bunu yapmaya uygun bir takımız. Biz bir sistem takımıyız. Sisteme uyan oyuncularımızın varlığıyla hedefimize ulaşmaya çalıştık, çalışacağız. Rakibe göre oynadığımız oyun düzenleri var. Rakibin planlarına göre plan değiştirebildiğimiz oyuncu kadromuz var. Rakipler oyunu tutmak, daraltmak isteyeceklerdir. Biz oyunu hep forse eden tarafız. Biz, hep kazanmak için oynayan tarafız. Skor oyununu çok arzu ettiğimiz bir takımız. Hangi oyun düzeni bize sahada fark oluşturacaksa biz o farkı oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Erhan Kartal: "Rekabet çok iyi, forma şansı gelirse ben de elimden geleni yapacağım"

Bucaspor'dan transfer olan Erhan Kartal da, "Transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İnanın içim o kadar huzurlu ve mutlu ki Tam bir aile ortamına geldim. Zaten bu aile ortamının sıralamaya yansıdığını görüyoruz. Ben de bu aile ortamının parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bu aileye az da olsa katkı verebilirsem ne mutlu bana. İnşallah sezon sonunu iyi bitirip o kupayı buraya getirmek istiyoruz. Kafa olarak çok rahatım. Çok huzurlu ve mutluyum. Kendimi mental ve fiziksel olarak iyi hissediyorum. İnşallah bu da sahaya yansıyacak. Allah'ın izniyle her şey iyi olacak. İdmanlarımız gerçekten çok iyi geçiyor. Rekabet çok iyi. Forma şansı gelirse ben de elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Erkam Reşmen: "Kastamonu'nun şampiyonluğa oynaması ve çok istenmem burayı tercih etmeme sebep oldu"

Keçiörengücü'nden transfer edilen Erkam Reşmen ise, "Şu anda her şey yolunda. Geleli çok fazla olmadı ama burada gerçekten çok güzel bir yapı, çok güzel bir aile ortamı var. Gelindiğinde direk fark ediliyor. 7 puan farkın boşuna olmadığı belli. Herkes bizi içlerine çok çabuk aldı. Sağ olsunlar. Ben tecrübeli bir oyuncuyum. Kariyerimi genellikle 1. Lig'de geçirdim. Sağ bek, sağ stoper, sol stoper oynayabiliyorum. İnşallah takıma bu mevkilerde elimden geldiğince katkı vermeye çalışacağım. Şampiyonlukta benim de biraz katkım olursa çok sevinirim. Kastamonu'nun şampiyonluğa oynaması ve gerçekten çok istenmem burayı tercih etmeme sebep oldu. İnşallah tercih ettiğim şekilde hedefe ulaşırız. Zorlu bir transfer süreci oldu. Başkanlarım, hocalarım, takım arkadaşlarım çok uğraştılar, buraya gelebildim. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Burada da inşallah bu 7 puanlık farkı koruyup sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah Allah bunu bize nasip eder" diyerek sözlerini tamamladı. - KASTAMONU