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Tosyalı Yüsra Çalışkan, Türkiye Üçüncüsü Oldu

Tosyalı Yüsra Çalışkan, Türkiye Üçüncüsü Oldu
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinden Yüsra Çalışkan, Ankara'da düzenlenen U14 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 73 kiloda Türkiye üçüncülüğünü kazandı. Tosya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, genç sporcuya başarılarından dolayı teşekkür etti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan Yüsra Çalışkan, Ankara'da düzenlenen U14 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 73 kilogram sıkletinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Ankara'da gerçekleştirilen U14 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Tosya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü adına Yüsra Çalışkan mücadele etti. Genç güreşçi 73 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Tosya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, Yüsra Çalışkan'a başarısından dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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