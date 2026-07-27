Tosyalı Yüsra Çalışkan, Türkiye Üçüncüsü Oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan Yüsra Çalışkan, Ankara'da düzenlenen U14 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 73 kilogram sıkletinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Ankara'da gerçekleştirilen U14 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Tosya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü adına Yüsra Çalışkan mücadele etti. Genç güreşçi 73 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Tosya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, Yüsra Çalışkan'a başarısından dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı