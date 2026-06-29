Rektör Topal, dünya ikincisi olan sporcuyu tebrik etti

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, FISU Üniversitelerarası Kombat Sporları Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan üniversite öğrencisini kabul ederek elde ettiği dereceden dolayı tebrik etti.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve milli sporcu Hüseyin Eren Küçükoğlu, Brezilya'da 8-13 Haziran tarihleri arasında düzenlenen FISU Üniversitelerarası Kombat Sporları Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği dünya ikinciliğinin ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ı makamında ziyaret etti. Wushu Sanda 60 kilogram kategorisinde Türkiye'yi temsil ederek dünya ikincisi olan Küçükoğlu'nun gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu Kastamonu İl Temsilcisi Emrah Şahanoğlu da yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, milli sporcuyu tebrik ederek uluslararası müsabakalarda elde edilen derecelerin genç sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra, spor, sanat ve kültürel alanlardaki çalışmalarını da önemsediklerini belirten Topal, Küçükoğlu'nun başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek ailesine, antrenörlerine ve Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu Kastamonu İl Temsilcisi Emrah Şahanoğlu'na teşekkür etti.

Milli sporcu Hüseyin Eren Küçükoğlu ise desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a teşekkür ederek, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi ve üniversitesini en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini söyledi. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı