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Kastamonu Üniversitesi Kadın Masa Tenisi Takımı Süper Lig'e Yükseldi

Kastamonu Üniversitesi Kadın Masa Tenisi Takımı Süper Lig'e Yükseldi
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Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kadın Masa Tenisi Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Masa Tenisi 1. Ligi'nde gösterdiği üstün başarı ile Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Takım, turnuvayı 4. sırada tamamlayarak bu başarıya imza attı.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kadın Masa Tenisi Takımı, Süper Lig'e yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kadın Masa Tenisi Takımı, Burdur'da düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Masa Tenisi 1. Ligi müsabakalarında gösterdiği başarılı performansla Süper Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Turnuvanın ilk gününde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ni 3-1, Trabzon Üniversitesi'ni ise 3-2 mağlup eden Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kadın Masa Tenisi Takımı, grubunu lider tamamlayarak ana tabloya yükseldi. Ana tabloda İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni 3-2'lik skorla geçen Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kadın Masa Tenisi Takımı, en iyi 8 takım arasına adını yazdırdı. Yarı final yolunda Yalova Üniversitesi'ne 3-2 mağlup olan Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kadın Masa Tenisi Takımı, üçüncülük maçı oynamaya hak kazandı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi karşısında çekişmeli bir mücadele sergileyen Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kadın Masa Tenisi Takımı, 3-2'lik skorla turnuvayı 4. sırada tamamladı ve bu derecesiyle Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, önümüzdeki sezon Kastamonu Üniversitesi'ni Süper Lig'de temsil edecek olan Spor Bilimleri Fakültesi Kadın Masa Tenisi Takımı'nı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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