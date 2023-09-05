Kastamonu Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavakspor Kadınlar Süper Kupa için karşı karşıya gelecek

Hentbolda yarın Ankara'da karşı karşıya gelecek Kastamonu Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavakspor, Kadınlar Süper Kupa'yı kazanmak için kozlarını paylaşacak. Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak karşılaşma öncesi Ankara'da iki takımın başantrenörleri ve kaptanlarının katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.

Hentbolda yarın Ankara'da karşı karşıya gelecek Kastamonu Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavakspor, Kadınlar Süper Kupa'yı kazanmak için kozlarını paylaşacak.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak karşılaşma öncesi Ankara'da iki takımın başantrenörleri ve kaptanlarının katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.

Süper Lig'in son şampiyonu Kastamonu Belediyespor'un başantrenörü Şenay Özel, maça iyi hazırlandıklarını ve kupayı alacaklarına inandığını söyledi.

Hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Özel, "Buraya kupayı almak için geldik. Yarın bir Süper Kupa daha alıp Kastamonu'ya öyle dönmek istiyoruz. Eminim seyircilerimize çok güzel bir maç izleteceğiz. Umarım kazanan biz oluruz. Yalıkavak takımına da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kastamonu Belediyespor'un takım kaptanı Serpil İskenderoğlu ise Cumhuriyetin 100. yılı onuruna Süper Kupa'yı kazanmak istediklerini belirtti.

"Çok önemli, sonunda kupa olan bir maç oynayacağız." diyen Serpil İskenderoğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu sezonun içerisinde kupayı kazanmak bizim için farklı şeyler ifade edecek. O yüzden kupayı almak istiyoruz. İnşallah kupayı Kastamonu'ya götüreceğiz. İki takıma da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Armada Praxis Yalıkavakspor cephesi

Geçen sezonun HDI Sigorta Türkiye Kupası şampiyonu Armada Praxis Yalıkavakspor'un başantrenörü Kıvanç Özcan, yarın Süper Kupa'da güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını dile getirdi.

Kastamonu Belediyespor'a başarı dileyen ve rakipleriyle çok sık karşılaştıklarını aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir maç oynayacağız. Geçen sene Türkiye Kupası'nı kazanarak güzel bir sezon geçirdik. Bir hayalimiz vardı, onu gerçekleştirdik. Şimdi yeni bir hayalimiz var. Bu da Süper Kupa. Hepimiz için bu önemli. İnşallah yarın buradan kupayı alıp öyle gideceğiz."

Armada Praxis Yalıkavakspor'un takım kaptanı Yeliz Özel ise yarınki maçın iki takım için de çok önemli olduğunu belirterek, "Lig öncesi iki takım da bu kupayı kaldırmak istiyor. Bence seyiri çok güzel bir maç olacak. Umarım hak eden, iyi oynayan maçı kazanır." değerlendirmesinde bulundu.