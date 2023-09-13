Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu Kaza Geçirdi

Kastamonu'da bulunduğu makam aracının otomobille çarpıştığı kazayı yara almadan atlatan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Kafamı çarptım, onun dışında herhangi bir şeyim yok" dedi.

Kaza, öğlen saatlerinde Ankara-Kastamonu karayolu Kayı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun da içerisinde bulunduğu Mehmet U. idaresindeki 37 BA 403 plakalı makam aracı ile aynı yönde seyir halindeyken aniden manevra yapan Şerafettin Kubal yönetimindeki 06 BN 1444 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü Şerafettin Kubal (62) ile eşi Şerif Kubal (64) yaralandı.

Yara almadan kurtulan Belediye Başkanı Vidinlioğlu, kazanın ardından ardından katıldığı Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) toplantısında, kazayla ilgili konuştu.

Yaralanan iki vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Vidinlioğlu, "Ankara dönüş yolunda tali yoldan çıkan otomobil aracımıza çarptı. 2 kişi hafif yaralandı, çok bir şeyleri yok. Ben gördüm, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldılar. Arabayı kullanan amcanın sağ elinde biraz kanaması var, onun dışında başka bir şeyi yok. Arabada ne kadar hasar var onu bilemiyorum. Araba ters döndü. Ben iyiyim, kafamı çarptım, onun dışında herhangi bir şeyim yok. Allah beterinden korusun" dedi. - KASTAMONU