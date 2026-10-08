Kasımpaşalı Elson Mendes, Galatasaray maçı öncesi 'kaybedecek şeyimiz yok' dedi

Kasımpaşa'nın Yeşil Burun Adalı futbolcusu Elson Mendes, Galatasaray ile yapacakları maçta kaybedecek bir şeylerinin olmadığını ve sahada yüreklerini ortaya koyacaklarını söyledi.

Lacivert-beyazlı orta saha oyuncusu, Kasımpaşa'ya transfer olma sürecinden ülkesi Yeşil Burun Adaları'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Sezona iyi başladıklarını vurgulayan Mendes, "Kendi adıma sezon başlangıcımdan memnunum. Kısa sürede ilk 11'de oynamaya başladım. Teknik direktörüm ve takım arkadaşlarım bana güvendi, mutluyum. Takım olarak da lige çok iyi bir başlangıç yaptık. Berabere kaldığımız bazı maçları kazanabilirdik diye düşünüyorum. Yine de her hafta puan alıyoruz, en önemlisi bu." diye konuştu.

Süper Lig'de yarın Galatasaray ile zorlu bir mücadeleye çıkacaklarının altını çizen 21 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray, ligin büyük takımlarından biri. Geçen sezon şampiyon oldu. Ama oraya çekinmeden, korkmadan gitmemiz gerekiyor. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Kasımpaşa'ya bir şeyler kazandırmak için oraya gidiyoruz. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Yüreğimizi ortaya koymamız, formanın hakkını vermemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

Atmosferin maçın gidişatını etkileyebileceğini belirten genç oyuncu, "Binlerce taraftarın önünde oynamak gerçekten inanılmaz ama bu atmosferin bizi fazla etkilemesine izin vermemeliyiz. Maça odaklanmamız gerekiyor. Sanırım evimizde Trabzonspor'a karşı oynadığımız ilk maç. Hem bizim taraftarlarımız hem de Trabzonspor taraftarları beni şaşırttı. Bu lige gelme sebebim buydu. Mutluydum." dedi.

"Hocamız çok büyük bir oyuncuydu"

Elson Mendes, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun futbolculuk döneminde iyi bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

Belözoğlu'nun kendisine yardımcı olduğunu anlatan Mendes, "Hocamız çok büyük bir oyuncuydu. Aynı zamanda çok iyi bir teknik direktör. Hocanız konuştuğunda, özellikle de böyle bir hocaysa, onu dinlersiniz. Orta saha oyuncusu olması biz orta sahalara çok yardımcı oluyor. Çünkü şu an yaşadıklarımızı kendisi de yaşadı. Bize verdiği her tavsiye bizim için önemli." şeklinde konuştu.

İstanbul ekibine transfer sürecine dair de konuşan Mendes, şöyle devam etti:

" Kasımpaşa'nın benimle ilgilendiğini öğrenince bu fikir hoşuma gitti. Burada oynayan bir takım arkadaşım olduğu için kulübü biraz tanıyordum. Onu hemen aradım. Tesisler, teknik direktör ve oyun planı da önemliydi. Bana sunduğu proje beklentilerime uygundu. Kariyerimde bir üst seviyeye çıkmak istiyordum. Şu an için mutluyum."

"Süper Lig, çok yüksek seviyeli bir lig"

Lacivert-beyazlı orta saha oyuncusu, Süper Lig'den övgüyle bahsetti.

Ligin teknik kalite ve tempo açısından çok yüksek seviyeli olduğunu paylaşan Mendes, şöyle konuştu:

"Oyun iki ceza sahası arasında gidip geliyor. Büyük oyunculara ve büyük kulüplere karşı oynuyoruz. Her maçın kendine özgü bir hikayesi var. Her maç zor; kolay bir maç olmayacak. Şu an için iyi gidiyoruz. Şehre de uyum sağladım. İstanbul oldukça büyük bir şehir ve takım arkadaşlarım bana İstanbul'da güzel yerler gösterdi. Öncelikle Kasımpaşa büyük bir kulüp. Oynadığımız lig de gerçekten çok büyük bir lig. Süper Lig gerçekten çok ilgi çekici. Ama bir lig söylemem gerekirse, sanırım herkes gibi Premier Lig derim. İngiltere'de oynamak bir hayal. Atmosferi, temposu... Aslında Türkiye'ye biraz benziyor. Süper Lig'den Premier Lig'e geçerseniz tempo ve stat atmosferi açısından yabancılık çekmezsiniz."

Elson Mendes, Fildişi Sahilli eski orta saha oyuncusu Yaya Toure'yi kendisine örnek aldığını aktardı.

Mendes, İstanbul'da insanların çok yardımsever ve nazik olduğunu da ifade etti.

"Beni en çok zorlayan oyuncu Muhammed Salah"

Genç oyuncu, ligin ilk haftasında oynadıkları Trabzonspor mücadelesinde bordo-mavili yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın performansından etkilendiğini belirtti.

Salah'ın çok üst düzey bir oyuncu olduğunun altını çizen Mendes, "Beni en çok zorlayan oyuncu sanırım Muhammed Salah oldu. Salah oyuna girdiğinde işler zorlaştı. Farkı hemen hissettim. Premier Lig'de oynadı, birçok kulüpte forma giydi ve zirveye çıktı. Şampiyonlar Ligi finallerinde oynadı. Açıkçası ona saygı duymak gerektiğini hemen hissediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası performansı

Elson Mendes, ülkesi Yeşil Burun Adaları'nın FIFA 2026 Dünya Kupası'nda iyi iş çıkardığını dile getirdi.

"Mavi Köpekbalıkları" lakabını beğendiğini aktaran Mendes, "Köpekbalığı dediğinizde tehlikeli bir hayvan akla geliyor. Mavi de bir bakıma ülkemizin renklerinden biri. Bence güzel bir lakap. Çünkü mücadeleci yönümüzü gösteriyor. Sahaya çıktığımızda ülkemiz için neden mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz. Üç puanı almak ya da sadece kazanmak için. Çünkü bu, bütün ülkeyi gururlandırabilir. Bunu Dünya Kupası'nda çok iyi gördük. Kazanamasak da iyi bir turnuva geçirdik. Ülkemizin nasıl öne çıktığını gördük. Bunun farkına varmamız gerekiyor." diye konuştu.

Dünya Kupası'nı bir taraftar gibi takip ettiğini belirten 21 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Bir taraftar gözüyle bakarsam olağanüstüydü. İlk Dünya Kupası, doğrudan son 16 turuna çıkıyoruz. Lionel Messi'ye karşı oynuyoruz. Açıkçası bu Dünya Kupası'nda yaşananlar olağanüstüydü. Ama henüz bitmedi. Asıl zor olan şimdi başlayacak. Artık rakiplerin bizden beklentisi farklı olacak. Artık bu konumun sorumluluğunu üstlenmemiz gerekecek. Ama bir taraftar olarak benim için olağanüstüydü. Çalışmaya ve kulübümde iyi performans göstermeye devam edersem, hem bireysel hem de takım olarak iyi gidersek neden Afrika Uluslar Kupası veya Dünya Kupası elemelerinde oynamayı hedeflemeyeyim?"

"Bence tanınmış olmak zor"

Elson Mendes, popülaritenin futbolcuların hayatlarında birçok şeyi değiştirdiğini anlattı.

"Bu birçok şeyi değiştiriyor. Çünkü buna hazırlanmıyoruz. Bu kadar tanınmaya hazırlanmıyoruz." diyen Mendes, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukken sadece futbol oynamak ve profesyonel olmak istiyoruz. Bu kadar çok insanın bizi takip edeceğini düşünmüyoruz. Sabah kalkıp fırına gitmek güzel bir şey. Ekmeğini almak ve kimsenin seni tanımaması... Mesela Kylian Mbappe'yi örnek vereyim. O bunu yapamaz. Fırına gidip bir baget ekmek alamaz. Çünkü herkes onu tanır. Bence tanınmış olmak zor. Zor, çünkü o özgürlüğe sahip değilsiniz."

Yeşil Burun Adalı kaleci Vozinha ile ilgili bir soruya ise Mendes, "Vozinha'yı milli takımda birlikte olduğumuz için onu şahsen tanıyorum. Çok iyi bir insan. Bu Dünya Kupası'nda yer almasına sevindim. Bu, onun öne çıkmasını sağladı. Kariyerinin son döneminde, kariyerini iyi bir şekilde tamamlamasını umuyorum." yanıtını verdi.

Soru-cevap

İstanbul trafiği mi, rakip forveti savunmak mı?

Rakip bir forveti marke etmek.

Baklava mı, Portekiz tatlısı pastel de nata mı?

Bu tuzak bir soru. Kusura bakmayın, ülkeme ihanet edemem. Kesinlikle pastel de nata.

Deniz kenarı mı, evde playStation oynamak mı?

PlayStation oynamak.

En son dinlediğin şarkı / sanatçı?

Son olarak Tiakola'nın albümünü dinledim. Theodora ile olan Nocturne şarkısını.

Kaynak: AA