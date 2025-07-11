Kasımpaşa, Yusuf Barası'nı Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Adana Demirspor'da oynayan Yusuf Barası'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki santrforla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yusuf Barası, geçen sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 31 maçta 8 gol kaydetti.