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90'da 2 gol iptal! Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi

90'da 2 gol iptal! Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi
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Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, puanını 46'ya, Kasımpaşa ise 43'e yükseltti. Mücadelenin uzatma dakikalarında her iki takımında birer golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

UZATMALARDA 2 GOL OFSAYTA TAKILDI

Kasımpa'nın golünü 18. dakikada Arseniy Batagov kendi kalesine atarken, Trabzonspor'un golü 47. dakikada Danylo Sikan'dan geldi. Bordo-mavililerin formda oyuncusu Sikan, son iki maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Mücadelede Trabzonspor'un 90. dakikada Simon Banza ve Kasımpaşa'nın 90+4'te Aytaç Kara ile bulduğu goller, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

3 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, karşılaşmayı cezası nedeniyle tribünlerden takip etti. Bu sonuçla birlikte Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Trabzonspor, puanını 46'ya, Kasımpaşa ise 43'e yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Kasımpaşa, Eyüpspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor, sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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