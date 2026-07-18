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Kasımpaşa ile Batman Petrolspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi

Kasımpaşa ile Batman Petrolspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi
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Süper Lig takımı Kasımpaşa ile 1. Lig ekibi Batman Petrolspor, Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Goller Kubilay Kanatsızkuş ve Metehan'dan geldi.

SÜPER Lig takımlarından Kasımpaşa ile 1'inci Lig ekiplerinden Batman Petrolspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'de bulunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile 1'inci Lig ekiplerinden Batman Petrolspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Takımlar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Kasımpaşa'nın golünü Kubilay Kanatsızkuş, Batman Petrolspor'un golünü ise Metehan kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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