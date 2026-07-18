Kasımpaşa ile Batman Petrolspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi

SÜPER Lig takımlarından Kasımpaşa ile 1'inci Lig ekiplerinden Batman Petrolspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'de bulunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile 1'inci Lig ekiplerinden Batman Petrolspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Takımlar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Kasımpaşa'nın golünü Kubilay Kanatsızkuş, Batman Petrolspor'un golünü ise Metehan kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı