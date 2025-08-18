Kasımpaşa-Trabzonspor maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakada kalede Uğurcan Çakır'ı sahaya süren Tekke, savunmada ise Pina, Savic, Batagov ve Mustafa Eskihellaç dörtlüsünü sahaya sürdü. Orta sahada Visca, Jabol, Okay Yokuşlu ve Olaigbe'ye şans veren Tekke, hücumda ise Augusto ve Onuachu ikilisine formayı verdi.

Geçen hafta Kocaelispor karşısında ilk 11'de oynayan isimlerden Anthony Nwakaeme, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almazken Zubkov ise yedek kulübesinde şans bekledi.

Bu futbolcuların yerine Edin Visca ve Felipe Augusto ilk 11'de forma giyen isimler oldu.

Şota Arveladze, eski takımına karşı 12. kez sahada

Trabzonspor'un efsane golcülerinden Şota Arveladze, teknik direktör olarak bordo-mavili takıma karşı 12. kez rakip oldu.

Gürcü teknik adam, bugüne kadar Trabzonspor'a karşı teknik direktör olarak çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor taraftarı tribünü doldurdu

Trabzonspor taraftarları, Kasımpaşa deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Bordo-mavililer, maçtan saatler önce Taksim'de bir araya gelip sonrasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na hareket etti.

Taraftarlar, güvenlik kontrollerinin ardından tribündeki yerini alırken maç öncesinde takımlarına destek tezahüratlarında bulundu.