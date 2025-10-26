Haberler

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze: 'Puan, puandır'

Kasımpaşa, Beşiktaş ile oynadığı maçta 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Teknik Direktör Şota Arveladze, açıklamalarında kadrolarının zengin olmadığını ve Beşiktaş'ın kalitesine dikkat çekti.

KASIMPAŞA Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Kadromuz çok zengin değil. Beşiktaş kalitesini gösteriyor. Çalım atan, top tutan, pas veren oyuncuları var. 1 puan aldık. Puan, puandır" dedi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Şota Arveladze, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçların kötü başladığını dile getiren Gürcü teknik adam, "Maçlar çok kötü başlıyor. Muhakkak ilk 10 dakikada gol yiyoruz ve maça dönüyoruz. Biraz daha yakın oynamaya başlıyoruz. Kaleciye teşekkür etmek lazım. Bizi bu maçta o tuttu. Son haftalarda eksiklerimiz var. Kadromuz çok zengin değil. Beşiktaş kalitesini gösteriyor. Çalım atan, top tutan, pas veren oyuncuları var. 1 puan aldık. Puan, puandır" şeklinde konuştu.

'HERKES BEŞİKTAŞ'IN SON ŞAMPİYONLUĞUNUN ÜSTÜNDEN 25 SENE GEÇMİŞ GİBİ KONUŞUYOR'

Rakibin kalitesine dikkat çeken Arveladze, Beşiktaş'ın güçlü yapısına da değinerek, "Beşiktaş iyi ve geçmişiyle taraftarıyla hocalarıyla oyuncularıyla zengin kulüp. Herkes Beşiktaş'ın son şampiyonluğunun üstünden 25 sene geçmiş gibi konuşuyor. Başkası şampiyon olmasın mı? En son 4 sene önce şampiyon oldu, 3 kupa aldı. Ondan önce Şenol hoca zamanı üst üste şampiyon oldu. Biz sadece birinciyi seviyoruz. Barcelona, Real Madrid bazen şampiyon olamıyor, Beşiktaş ne yapsın" ifadelerini kullandı.

