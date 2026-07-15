Yatırımcıların tercihi değişiyor: Hisse senetlerinin işlem payı yüzde 6,48’e ulaştı

Bitget tarafından yayımlanan 2026 yılı ikinci çeyrek şeffaflık raporu, kullanıcıların yalnızca kripto varlıklara odaklanmak yerine piyasa koşullarına göre hisse senetleri, değerli metaller ve dijital varlıklar arasında geçiş yaptığını ortaya koydu.

Hisse senetlerinin işlem payı yüzde 6,48’e çıktı

Rapora göre hisse senetlerinin toplam işlem aktivitesi içerisindeki payı nisan ve mayıs aylarının büyük bölümünde yaklaşık yüzde 1 seviyesinde seyretti.

Haziran ayında ise hisse senedi işlemlerinin payı bazı günlerde yüzde 3’ün üzerine çıkarken, en yüksek seviyede yüzde 6,48’e ulaştı.

Veriler, tokenlaştırılmış hisse senetleri ve geleneksel piyasalara erişim sağlayan ürünlerin kullanıcı davranışlarında daha görünür bir yer edinmeye başladığına işaret etti.

Değerli metallerde dikkat çeken hareketlilik

Raporda, değerli metallerin özellikle aktif piyasa günlerinde toplam işlem aktivitesinin yüzde 40 ila yüzde 55’ini oluşturduğu belirtildi.

Geleneksel piyasaların kapalı olduğu hafta sonlarında ise kripto varlıkların işlem payının yeniden yüzde 90 ila yüzde 99 seviyelerine yükseldiği görüldü.

Bu tablo, kullanıcıların işlem tercihlerini piyasa açık olduğu saatlere, fiyat hareketliliğine ve farklı varlık gruplarındaki gelişmelere göre değiştirdiğini gösteriyor.

Kripto, altın ve hisse senetleri arasında geçiş hızlandı

Bitget CEO’su Gracy Chen, rapora ilişkin değerlendirmesinde kripto borsaları arasındaki rekabetin uzun yıllar boyunca listelenen token sayısı üzerinden şekillendiğini, yeni dönemde ise geleneksel finansal varlıklara dijital kanallar üzerinden erişimin daha fazla önem kazandığını söyledi.

Chen, kullanıcıların piyasa koşullarına göre kripto varlıklar, altın ve hisse senetleri arasında hareket ettiğini ve bu davranışın çoklu varlık altyapılarının önemini artırdığını ifade etti.

Tokenlaştırılmış hisse senetleri yaygınlaşıyor

Bitget, ikinci çeyrek boyunca tokenlaştırılmış ve geleneksel hisse senedi ürünlerine yönelik altyapısını genişlettiğini açıkladı.

Rapora göre platformda:

*Bire bir varlık desteğine dayanan tokenlaştırılmış hisse senedi ve ETF ürünleri sunuldu.

*Yüzden fazla tokenlaştırılmış hisse senedi ve ETF’ye erişim sağlandı.

*Uygun kullanıcılar için ABD’de listelenen hisse senetlerine ve hisse senedi opsiyonlarına yönelik ürünler geliştirildi.

*Bazı tokenlaştırılmış varlıkların teminat olarak kullanılabilmesine yönelik altyapı genişletildi.

Şirket, belirli tokenlaştırılmış hisse senedi ve ETF ürünlerinin birleşik hesap altyapısı içerisinde teminat olarak değerlendirilebildiğini belirtti.

Platform varlıkları 5,75 milyar dolara ulaştı

Bitget’in açıkladığı verilere göre platform, nisan ayında 359,37 milyon dolarlık net fon girişi kaydetti.

Aynı dönemde ortalama günlük işlem hacminin 10 milyar doların üzerinde kaldığı, platformda tutulan toplam varlıkların ise 5,75 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Açık pozisyon büyüklüğünün 8,10 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

Bu veriler, şirketin kendi şeffaflık raporunda paylaştığı rakamlara dayanıyor.

Yapay zekâ destekli işlemler de büyüdü

Raporda yapay zekâ destekli işlem araçlarına ilişkin veriler de yer aldı.

Bitget’in açıklamasına göre bir milyondan fazla kullanıcı yapay zekâ destekli işlem araçlarını kullandı ve bu işlemlerin toplam hacmi 1,2 milyar doları aştı.

Şirket ayrıca ikinci çeyrek boyunca rezerv kanıtı oranının yüzde 120’nin üzerinde tutulduğunu bildirdi.

Çoklu varlık modeli öne çıkıyor

İkinci çeyrek verileri, kripto varlıklar ile geleneksel finansal ürünler arasındaki sınırların giderek daha fazla yakınlaştığını gösteriyor.

Kullanıcıların piyasa koşullarına göre farklı varlık sınıflarına yönelmesi, tokenlaştırılmış hisse senetleri, değerli metaller ve dijital varlıkların aynı teknolojik altyapı üzerinde sunulmasına yönelik çalışmaları hızlandırıyor.

Bitget, Universal Exchange olarak adlandırdığı yaklaşım kapsamında kripto varlıklar, tokenlaştırılmış ürünler ve geleneksel finansal araçlar arasında daha bütünleşik bir altyapı geliştirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Bu içerikte yer alan veriler ve değerlendirmeler Bitget’in 2026 yılı ikinci çeyrek şeffaflık raporuna dayanmaktadır. İçerik genel bilgilendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Dijital varlıklar ve finansal ürünler yüksek fiyat oynaklığı ve sermaye kaybı riski içerebilir.

Kaynak: Haberler.com