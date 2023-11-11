Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: 'Kazanamadığımız için üzgünüm'

Serhan TÜRK, -

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 4-3 yenildikleri Kayserispor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Özdeş, "Kazanamadığımız için üzgünüm. Rakibi kutluyorum. Hak ederek 3 puan aldılar. Oyunun ilk bölümünde doğru oynayan maçın önemli fırsatını yaşayan takımımdı. İlk yarıyı 3-1 tamamladık. İkinci yarı yine doğru oyun ile kenarlardan giderek sonlamayı planladık. İkinci yarının başında 4-1 geri düştük. Oyuncularım karşılık verdiler. Son düdüğe kadar 4-4 yapacak çabayı gösterdiler. Girdiğimiz birkaç pozisyonu daha erken bulabilseydik daha puan alacak pozisyona girebilirdik. Bir sonraki araya kadar 6 maç var. İçerde kaybettiğimiz puanları deplasmanda telafi edeceğiz. 3 gün aradan sonra 6 maçlık periyoda hazırlanacağız" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ise, şunları söyledi;

"Son 4 maçını kazanarak buraya gelen takımın teknik direktörü olarak bunun mutluluğunu yaşamaktayım. Bu gururu yaşatan oyuncularımı tebrik ediyorum. Bazı ilkleri yaşadığımız bir galibiyet oldu. Ligde en son 2017 Şubat ayından sonra art arda 4 galibiyet alığımız bir sezon. Kasımpaşa ligin ofansif yönü güçlü takımlarından birisi. 18 gol ile en çok gol atanlardan biriydi. Ana stratejimiz sadece geçiş kovalamak değildi. İyi başladık. Ben Ouanes ile bir pozisyon verdik. Duran toptan bir gol bulduk. Bilal'in 2 önemli kurtarışı ve sonra 2. golü bulduk. Ne kadar pozisyon versek de kornerden yediğimiz golle ilk yarıyı 3-1 tamamladık. İkinci yarı önde kalan takım olmak istedik. İkinci yarıya da iyi başladık. Maçı 60'a kadar 4-1 götürsek farklı bir maç izletebilirdik. Yediğimiz penaltı son bölümü zora soktu. Her şeye rağmen oyunun belli bölümünden memnunum belli bölümünden memnun değilim. Değerli bir 3 puan aldık. Umarım bundan sonraki milli takım arası sonrası oyunu geliştirerek inşallah herkesin arzu ettiği güzel günlere ulaşmak için her şeyi yapacağız. Bu dönemde alınan her puan bizim için değerli."