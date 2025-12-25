Haberler

Kasımpaşa'nın ilk yarı performansı

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 17 haftalık ilk yarısını 14. sırada tamamlarken, iç sahada galibiyet elde edemedi. Euspor Ligi'nde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi ile sezonu 15 puanla kapadı.

Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17 haftalık ilk yarısı sona erdi. Sezona Gürcü teknik adam Şota Arveladze yönetiminde giren lacivert-beyazlı ekip, 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Arveladze idaresinde 13 puan toplayan Kasımpaşa, ilk yarının son 3 maçına Emre Belözoğlu yönetiminde çıktı. İstanbul temsilcisi, Belözoğlu yönetiminde ise 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

Sahasında galibiyet alamadı

Taraftarı önünde 8 maça çıkan lacivert-beyazlılar, dörder beraberlik ve yenilgi aldı. Kasımpaşa, kendini desteklemeye gelen taraftarlarına bu sezon sahasında galibiyet sevinci yaşatamadı.

İlk yarıda 3 galibiyet yaşayan Kasımpaşa, tamamını deplasmanda aldı.

En istikrarlısı Gianniotis ve Opoku

Lacivert-beyazlı takımda ilk yarının en istikrarlıları Yunan kaleci Andreas Gianniotis ile Ganalı stoper Nicholas Opoku oldu.

Kasımpaşa'da ilk 17 maçlık bölümde 14'ü yabancı, 7'si Türk olmak üzere 21 farklı futbolcu ter döktü.

İlk yarıda 17 maçın tamamında 90'ar dakika sahada kalan Gianniotis ile Opoku, bin 530'ar dakika süre buldu. Bu oyuncuları 16 mücadelede bin 427 dakika forma giyen Andri Badursson izledi.

En golcüsü Habib Guaye

Kasımpaşa'da 5 gol atan Senegalli santrfor Pape Habib Guaye, takımın en golcüsü oldu.

Lacivert-beyazlı formayla 15 müsabakada forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, 5 kez fileleri havalandırdı. Bu oyuncuyu 3 golle Brezilyalı sağ bek Claudio Winck, 2 golle Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic izledi.

Mortadha Ben Ouanes, Adem Arous ve Kubilay Kanatsızkuş da birer kez gol sevinci yaşadı.

En hırçını Cafu

Kasımpaşa'da ilk yarının en "Hırçın" futbolcusu Brezilyalı orta saha Cafu oldu.

İlk yarıyı 1 kırmızı, 3 sarı kartla tamamlayan Cafu, takımın en hırçın oyuncusu olarak dikkati çekti. Bu futbolcuyu 1 kırmızı, 2 sarı kartla Guaye takip etti.

İstanbul temsilcisinde ilk yarıda forma giyen 21 futbolunun 15'i toplamda 36 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Futbolcuların performansı

Kasımpaşa'da Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

FutbolcuYaşUyrukMaçGolSarıKırmızıSüre
Andreas Gianniotis33Yunanistan17-2-1530
Nicholas Opoku28Gana17-3-1530
Andri Baldursson23İzlanda16-3-1427
Godfried Frimpong26Hollanda15---1271
Pape Habib Guaye26Senegal155211235
Claudio Winck31Brezilya1533-1223
Attila Szalai27Macaristan15-1-1163
Mamadou Fall33Senegal17-1-1088
Mortadha Ben Ouanes31Tunus1314-1065
Cem Üstündağ24Türkiye15-1-860
Fousseni Diabate30Mali10---657
Cafu32Portekiz12-31634
Jhon Espinoza26Ekvador10-4-558
Haris Hajradinovic31Bosna HErsek722-554
Ali Yavuz Kol24Türkiye16-2-547
Adem Arous21Tunus71--529
Kubilay Kanatsızkuş28Türkiye131--446
Yusuf Barasi22Türkiye8-2-273
Atakan Müjde22Türkiye6-3-154
Emre Taşdemir30Türkiye4---30
Berk Can Yıldızlı20Türkiye1---2

