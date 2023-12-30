Kasımpaşa Süper Lig'de 23 puanla 9. sırada

Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünde oynadığı 17 maçta 6'şar galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, 23 puan toplayarak 9'uncu sırada yer alırken, takımın skor yükünü ise Aytaç Kara üstlendi.

Sezona teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde başlayan lacivert-beyazlı takım, oynadığı 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 18 puan topladı.

Ligin 14. haftasında teknik adam değişikliğine giden İstanbul ekibi, yeni çalıştırıcısı Sami Uğurlu idaresinde çıktığı 4 maçta ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayarak hanesine 5 puan yazdırdı.

Lacivert-beyazlı takım ligin ilk bölümünde 29 gol kaydederken, kalesinde ise 33 gole engel olamadı. Kasımpaşa bu savunma performansıyla, filelerinde 39 gol gören Siltaş Yapı Pendikspor'un ardından ligin en çok gol yiyen ikinci takımı olarak ön plana çıktı.

İstanbul ekibinde sezonun ilk yarısında toplam 23 futbolcu görev aldı.

En golcüsü Aytaç Kara

Kasımpaşa'da sezonun ilk bölümünde en fazla golü Aytaç Kara kaydetti.

Süper Lig'in ilk bölümünde lacivert-beyazlı 10 futbolcu, 28 kez rakip ağları havalandırdı.

Sezonun ilk yarısında en fazla gol sevinci yaşayan yerli futbolcu konumundaki Aytaç Kara, rakip fileleri 9 kez havalandırarak takımının en skorer ismi oldu.

Aytaç Kara'yı 5 golle Mamadou Fall, 4 golle Ben Ouanes takip etti. Kasımpaşa'da Nuno da Costa 3, Cladio Winck ise 2 gol kaydederken, Julien Ngoy, Haris Hajradinovic, Iron Gomis, Kenneth Omeruo ve Yasin Özcan birer gol üretti.

Lacivert-beyazlıların hanesine yazılan bir golü ise VavaCars Fatih Karagümrük maçında rakip oyuncu Federico Ceccherini kendi kalesine attı.

En çok oynayan Winck

Kasımpaşa'da Süper Lig'in ilk bölümünde takımın vazgeçilmezi Claudio Winck Neto oldu.

Brezilyalı futbolcu, takımının ligde çıktığı 17 karşılaşmanın tamamında forma giyerken, bin 523 dakika sahada kaldı.

Lacivert-beyazlı ekipte 29 yaşındaki savunmacıyı 17 maçta bin 473 dakika sahada kalan Aytaç Kara takip etti.

Tek kırmızı kartı Omeruo gördü

Sezonun ilk bölümünde Kasımpaşa'da kırmızı kart gören tek oyuncu Kenneth Josiah Omeruo oldu.

Lacivert-beyazlı takımda sezonun ilk yarısında 15 futbolcu, 32 sarı kartla cezalandırıldı.

Sezonun ilk bölümünde en çok sarı kartı ise 5 kez ile Sadık Çiftpınar gördü.

Futbolcuların performansı

Kasımpaşa'da Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle: