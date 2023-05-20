Kasımpaşa, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Kasımpaşa sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 58'inci dakikada Yasin Özcan kaydetti. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 40'a çıkartarak 10'uncu sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 35 puanla 15'inci sırada kaldı.