Kasımpaşa'dan iki takviye

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fildişi Sahilli futbolcu Stann Elysee Dalo ve orta saha oyuncusu Emirhan Boz'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre lacivert-beyazlılar, Fildişi Sahili ekibi USC Bassam'dan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Stann Elysee Dalo ile geçen sezon Ayvalıkgücü Belediyespor forması giyen 20 yaşındaki Emirhan Boz'u renklerine bağladı.

İstanbul ekibi, iki genç futbolcuya kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde CEO (Üst yönetici) Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu törende imza attırdı.