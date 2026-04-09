Kasımpaşa, kaptan Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcusu Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki kaptan, Ocak 2019'dan beri takımda yer alıyor ve 246 maçta 33 gol attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcusu Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek takım kaptanımız ve başarılı oyuncumuz Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Kaptanımıza Kasımpaşa formasıyla başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ocak 2019'dan bu yana Kasımpaşa forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, görev yaptığı 246 müsabakada 33 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
