Haberler

Kasımpaşa-Göztepe maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Bulgar teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda fazla fırsat üretemediklerini belirten Stoilov, "İyi bir galibiyet aldık. Maç boyunca konsantrasyonumuzu bozmadık ve taktiksel disiplinimizi koruduk. İkinci yarıda 3-4 fırsatımız vardı. İki gol bulduk. Galibiyet elde ettiğimiz için çok mutluyum. Milli maçlar nedeniyle liglere verilecek aradan önce iyi bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Arda Okan Kurtulan ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Bulgar çalıştırıcı, "Şu ana kadar kendisini çok geliştirdi. Her maç üzerine koyuyor. Bu maçta belki de en iyi performansını sergiledi. Kesinlikle motivasyonunu kaybetmemeli ve daha fazla çalışmaya devam etmeli. Umarım bir gün A Milli Takım teknik direktörünü arayacak ve 'Sizin için bir özel oyuncum var.' diyecek öz güvene sahip olabilirim. Arda Okan'ın şimdilik milli takım için bu özellikte bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Arda sıkı şekilde çalışmaya devam etmeli ve milli takım oyuncusu olmayı hak etmeli." şeklinde konuştu.

Maçın ardından Göztepe taraftarının çağrısına rağmen tribünlere gitmemesine ilişkin de konuşan Stanimir Stoilov, "Bana çok saygı gösteriyorlar. Ben de onlara saygı gösteriyorum ve onları çok seviyorum. Ben sezon içinde tribünlere gidip kutlamalara katılmayı sevmiyorum. Bu benim tarzım. Sezon sonunda onların yanına gitmemin doğru olduğunu düşünüyorum." diye görüş belirtti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.