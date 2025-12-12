Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, 1 puanla yetindikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Belözoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa'nın konumu itibarıyla çok önemli bir maça çıktıklarına dikkati çeken 45 yaşındaki teknik adam, "Maç içinde ilk dakika dahil, oyuncularım çok istediler, arzu ettiler. Momentumun bize geçtiği anlar var. İlk yarının ortalarında Gençlerbirliği'nin oyuna hükmettiği dakikalar var ama bugün oyuncularım çok iyi mücadele etti. Elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. İkinci yarı özellikle maçın bize geldiği anlar var. Burada değerlendireceğimiz pozisyonlarla buradan galibiyetle ayrılabilirdik. Kazanmak istiyorduk. Devreyi kendi sahamızda hiç maç kazanmadan kapatmak problem görünse de ben takımın ivmelendiğini hissediyorum. Bu ligde maç kazanmak kolay değil. Biraz daha küçük dokunuşlar yaparak inşallah net galibiyetler alacağımız zamanlara erişeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Kasımpaşa'nın yıllardır hücum oynayan bir ekip olduğunu anlatan Belözoğlu, "Kasımpaşa kendi genleri olan bir kulüp. Yıllardır önde oynamayı seviyor. Hücum oyunuyla bilinen bir takım. Yani burada bunun artısı eksisi var. Bu seyircilere hoş gelebiliyor ama Avrupa kupaları oynamadı. Ligde 14 maçın 7'sini kaybetmiş bir takım olduğumuzu düşününce biraz defansta bu anlamda çalışmamız gereken yerler var. Birebir oyunları tercih eden çok takım var. Ligde özellikle ön bloğunda çok güçlü oyuncuları olan takımlar var. Onlarla birebir oynamak bazen mağlubiyetleri getirebiliyor. Biraz daha doğru planlamalar yaparak defansif anlamda geliştirmemiz gereken yerler olduğunu düşünüyorum. Gol yemedik. Gol yememek bu ligde değerli. Çalıştığımızın karşılığını alabileceğimiz bir maçtı. Ne yazık ki tek puanla yetindik. Beraberlikten dolayı üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sert maçlarda kırılmadan oynayacak bir takım olmak istiyoruz"

Emre Belözoğlu, kadroya yapılacak takviyelerle daha iyi bir ekip olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Takımı daha da güçlendirecek ve rekabeti arttıracak oyuncuları transfer etmek istediklerini vurgulayan Belözoğlu, "Güçlü bir oyuncu grubu var. Elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Onlarla çalışmak gerçekten çok keyifli. Enerjileri beni çok mutlu ediyor. Oyuncularımın tesislere mutlu gelmesini istiyorum. Belli mevkilerde sayısal eksiklerimiz var ve doğru oyuncuları getirmek istiyoruz. Daha kompakt, sert maçlarda kırılmadan oynayacak takım olmak istiyoruz. Özellikle maçlarda gol yedikten sonra takım bu problemi yaşadı. Şota Hoca çok değerli bir teknik adam. Fizik olarak bir kere çok iyi bir takım bıraktı. Bugün ikinci yarıda takımımız fizik olarak çok üstündü. Bu bir teknik adam başarısıdır. Bizim gördüğümüz noktalar var. İnşallah bunlara doğru yerlerde müdahale edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.