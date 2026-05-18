Kerem Demirbay: Galibiyeti hak ettik

Kasımpaşa'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay: - "Bugün galibiyeti hak ettiğimize inanıyorum. Kardeşlerimiz, inanılmaz bir mücadele verdi. Ligde kaldığımız için mutluyuz"

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yenen Kasımpaşa'da tecrübeli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, bugün galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Kerem Demirbay, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok zor ve ağır bir sezon geçirdiğini aktaran Kerem Demirbay, "Güzel hayallerle ikas Eyüpspor'a gittim. Dört sene sözleşme imzaladım. Düzenim değişmesin diye bir karar aldım. Galatasaray'dan iyi ayrıldım. Galatasaray'a saygım sonsuzdur. Sonra ülkemizde bazı şeyler oldu. Başkanlar cezaevine girdi. Ondan sonra takımı değiştirmeye mecbur kaldım. Eyüpspor'a da saygım sonsuz. Çok şükür onlar da ligde kaldı. Oradan Kasımpaşa'ya geldim. Burada biraz rahatladım. Çok iyi, düzenli ve büyük bir kulüpteyim. İnanılmaz bir tesise sahibiz. İnanılmaz profesyonel bir kulüpteyim. Açıkçası bu kadar olacağını ben zannetmezdim. Galatasaray ile aynı seviyede bir profesyonellik var. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de kaldıkları için çok mutlu olduklarını aktaran 32 yaşındaki oyuncu, "Birkaç hafta önce bu işi bitirmemiz gerekiyordu ama olmadı. Ondan sonra son maça kalıyorsun. Dört kere üst üste şampiyon olan takıma karşı bir puan almak zorundaydık. Bugün galibiyeti hak ettiğimize inanıyorum. Kardeşlerimiz, inanılmaz bir mücadele verdi. Ligde kaldığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kendileri için önemli bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Kerem, "Dört sene üst üste şampiyon olmuş bir takıma karşı oynadık. Buradan Galatasaray camiasını ve oradaki kardeşlerimi tebrik ediyorum. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bu tarz maçlarda önemli olan şeyler istek, enerji ve inançtır. Bugün bunları sahaya koyduk." dedi.

Kaynak: AA / Can Öcal
