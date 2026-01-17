Haberler

Rodrigo Becao resmen Kasımpaşa'da

Rodrigo Becao resmen Kasımpaşa'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Becao imza töreninde kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzalarken, kulüp CEO'su Ceyhun Kazancı da hazır bulundu.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından transferle alakalı yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Rodrigo Becao, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde Kulüp CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.Yeni transferimiz Becao'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Becao, Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı 3. futbolcu oldu. İstanbul temsilcisi, bu süreçte İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Kamil Ahmet Çörekçi ve Kerem Demirbay'ı renklerine bağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha