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Kasımpaşa, Erciyes kampındaki hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti

Kasımpaşa, Erciyes kampındaki hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti
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SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti.

SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 30'uncu dakikada Ben Ouanes, 75'inci dakikada Elson Mendes ve 80'inci dakikada Sinan Alkaş kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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