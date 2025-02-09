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Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-2 Mağlup Etti

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-2 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Rodrigues, Hajradinovic ve da Costa gollerini kaydederken, Rizespor'un gollerini Ghezzal ve Sowe attı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Winck'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında da Costa, ön direkte bekletmeden uzak köşeye yaptığı vuruşla topu filelere yolladı. 3-1

80. dakikada orta sahanın solundan kullanılan serbest vuruşta Hadziahmetovic topu ceza sahasına ortaladı. Ceza yayı üzerinde iyi yükselen Alikulov'un kafa vuruşunda kale alanına yönelen topa Sowe son dokunuşu yaptı. Kaleci Sinan Bolat'ın önünde seken meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Murat Temel

Kasımpaşa: Sinan Bolat, Winck, Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu (Gökhan Gül dk. 74), Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara (Opoku dk. 90+3), Ben Ouanes, da Costa (Can Keleş dk. 74)

Yedekler: Gianniotis, Sadık Çiftpınar, Brekalo, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Barak

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer (Jurecka dk. 63), Papanikolaou, Mithat Pala (Hadziahmetovic dk. 46), Ghezzal, Varesanovic (Alikulov dk. 63), Akintola (Zeqiri dk. 77), Sowe

Yedekler: Canberk Yurdakul, Buljubasic, Ayberk Karapo, Minchev, Habil Özbakır, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Rodrigues (dk. 26), Hajradinovic (dk. 45+8 pen.), da Costa (dk. 57) (Kasımpaşa), Ghezzal (dk. 30), Sowe (dk. 80) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Burak Yılmaz (Teknik Direktör) (dk. 38) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Cafu, Aytaç Kara (Kasımpaşa), Varesanovic, Ghezzal, Akintola, Samet Akaydin, Taha Şahin (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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