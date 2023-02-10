Kasaya geçip kasiyerlik yapacak! Stefan Kuntz'dan depremzedeler için alkışlanacak hareket

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor. Depremzedelere bir destek de A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan geldi. Kuntz, yarın Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinin şubesine gidecek.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın Almanya'da yaşadığı kasabada ülkenin en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek depremzedeler için kasiyerlik yapacak. 12.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte elde edilen gelir AFAD'a bağışlanacak.

MARKETE GİDİP KASİYERLİK YAPACAK

Depremzedelere bir destek de A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan geldi. Kuntz, yarın Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinin şubesine gidecek.

ELDE EDİLEN KAZANÇ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

12.00-13.00 saatleri arasında depremzedeler için kasiyerlik yapacak ve bu sürede tüm kasalar açık olacak. Söz konusu süreçte elde edilen gelir de depremzedeler için AFAD'a bağışlanacak.