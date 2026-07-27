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Otizmli yüzücü Tuna Tunca'ya Kasapoğlu'ndan tebrik

Otizmli yüzücü Tuna Tunca'ya Kasapoğlu'ndan tebrik
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Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr.

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nın ardından zorlu Kuzey Kanalı'nı da yüzerek geçen İzmirli otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca'yı hem arayarak hem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Dr. Kasapoğlu, "21 Nisan'da Gazi Meclisimizde bir araya geldiğimiz kıymetli sporcumuz Tuna Tunca'nın gözlerindeki heyecanı ve bu büyük hedefe olan inancını bugün gibi hatırlıyorum. Azmiyle engel tanımayan, inancıyla sınırları aşan İzmirli milli sporcumuz hepimize büyük bir gurur yaşattı. Tuna, Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nın ardından Kuzey Kanalı'nı da geçerek, Ocean's 7 serisinde üç parkuru tamamlayan dünyanın ilk otizmli sporcusu olarak tarihe adını yazdırdı. Yaklaşık 16 saatlik büyük mücadelesi ile engel tanımazlığın gücünü tüm dünyaya gösterdi ve örnek olmayı başardı. Tuna Tunca'yı yürekten tebrik ediyor, Ocean's 7'nin kalan parkurlarında da aynı azim ve kararlılıkla nice başarılara imza atacağına inanıyorum. Yolun açık olsun Tuna, daima yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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