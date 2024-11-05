Üye Girişi
Haberler

Kaş'ta Zabıta Ekipleri Ekmek Fırınlarını Denetledi

Kaş'ta Zabıta Ekipleri Ekmek Fırınlarını Denetledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde zabıta ekipleri, halkın güvenli gıda tüketimi için fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı. Denetimlerde eksiklikleri bulunan fırın sahibi uyarıldı ve birine para cezası verildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde zabıta ekipleri ekmek fırınlarını denetledi.

Kaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın güvenli gıda tüketmesi için ilçedeki fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

İlçe merkezi, Kasaba, Kalkan, Kınık ve Yeşilköy mahallelerindeki fırınlarda eş zamanlı denetim yapan zabıta ekipleri, fiyat listelerini kontrol etti, hijyen koşullarını inceledi, ekmekleri tarttı.

Ekipler, kurallara uyan işletmecilere teşekkür ederken, eksikleri bulunan fırıncıları uyardı, bir fırın sahibine ise idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Spor
İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Tüpraş Rafinerisi'nde patlama! Bölgeden dumanlar yükseliyor

 Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım

Öcalan çağrısını yineledi

 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
MasterChef'te yüzü yanan Beyza'dan haber var

Yüzü yanan Beyza'dan haber var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MASTERCHEF FAVA TARİFİ | Fava nasıl yapılır, malzemeleri neler? TÜPRAŞ'TA PATLAMA SON DAKİKA! TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir? İZMİT'TE PATLAMA! İzmit'te nerede patlama oldu? (Tüpraş) Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi CANLI İZLE! Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı? (Lille- Juventus maçı) Lille- Juventus maçı ne zaman? Lille- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? MASTERCHEF BEYZA ELENDİ Mİ? MasterChef Beyza yarışmadan ayrılacak mı? MasterChef Beyza'ya ne oldu, son durum ne? MasterChef Beyza'nın yüzü nasıl yandı? Sporting Lizbon- Manchester City maçı ne zaman? Sporting Lizbon- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gelin Evi sunucusu neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI: 2024 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS yerleştirme sonucu sorgula!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.