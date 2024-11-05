Kaş'ta Zabıta Ekipleri Ekmek Fırınlarını Denetledi
Antalya'nın Kaş ilçesinde zabıta ekipleri, halkın güvenli gıda tüketimi için fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı. Denetimlerde eksiklikleri bulunan fırın sahibi uyarıldı ve birine para cezası verildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde zabıta ekipleri ekmek fırınlarını denetledi.
Kaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın güvenli gıda tüketmesi için ilçedeki fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.
İlçe merkezi, Kasaba, Kalkan, Kınık ve Yeşilköy mahallelerindeki fırınlarda eş zamanlı denetim yapan zabıta ekipleri, fiyat listelerini kontrol etti, hijyen koşullarını inceledi, ekmekleri tarttı.
Ekipler, kurallara uyan işletmecilere teşekkür ederken, eksikleri bulunan fırıncıları uyardı, bir fırın sahibine ise idari para cezası uyguladı.