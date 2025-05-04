Kartepe Tırmanma Yarışı'nda Dereceler Belli Oldu
AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de gerçekleştirilen Kartepe Tırmanma Yarışı ile devam etti. Yarışlarda 21 sporcu 5,87 kilometrelik parkuru 3 kez geçti ve dereceye girenlere ödülleri verildi.
AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda 4 ayrı kategoride 21 sporcu mücadele etti.
Organizasyonun ikinci gününde 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçen sporculardan dereceye girenlere ödülleri verildi.
Yarışta kategorilerinde birinci olan sporcular şöyle:
Erkekler Kategori 1: Faruk Sayın
Erkekler Kategori 2: Baran Demirkıran
Erkekler Kategori 3: Engin Apaydın
Erkekler Kategori 4: Burak Başlık
Kadınlar Kategori 1: Kübra Denizci Keskin