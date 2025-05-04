Kartepe Tırmanma Yarışı'nda Dereceler Belli Oldu

Kartepe Tırmanma Yarışı'nda Dereceler Belli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de gerçekleştirilen Kartepe Tırmanma Yarışı ile devam etti. Yarışlarda 21 sporcu 5,87 kilometrelik parkuru 3 kez geçti ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda 4 ayrı kategoride 21 sporcu mücadele etti.

Organizasyonun ikinci gününde 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçen sporculardan dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışta kategorilerinde birinci olan sporcular şöyle:

Erkekler Kategori 1: Faruk Sayın

Erkekler Kategori 2: Baran Demirkıran

Erkekler Kategori 3: Engin Apaydın

Erkekler Kategori 4: Burak Başlık

Kadınlar Kategori 1: Kübra Denizci Keskin

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.